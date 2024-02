Männer-Lagen-Staffel ins WM-Finale und zu Olympia

Österreichs Schwimm-Staffel der Männer über die 4 x 100 m Lagen hat am Sonntag bei den Langbahn-Weltmeisterschaften in Doha das Finale (ab 18.37 Uhr/live ORF Sport +) erreicht. Auch die Qualifikation für das 16er-Teilnehmerfeld bei den Olympischen Spielen in Paris ist damit fix. Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler benötigten im Vorlauf als Siebente 3:34,29 Min., sie waren damit um 0,29 Sek. schneller als bei der WM in Fukuoka (11.).

"Es ist extrem cool, dass wir uns immer gegenseitig ein wenig pushen können. Es kann ruhig noch ein paar Plätze nach vorne gehen. Ich könnte auch noch ein wenig schneller schwimmen. Das war jetzt nicht eine Glanzleistung von mir", sagte Bucher, der am Vorabend Silber über 100 m Delfin gewonnen hat. "Da sind wir alle mehr als happy. Es ist im Team eine ganz andere Dynamik und es macht extrem viel Spaß", erklärte Reitshammer. Bayer fügte an, dass es auch bei ihm noch schneller gehe und Gigler meinte: "Ein WM-Finale ist immer ein großer Traum und das Ziel."