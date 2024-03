Die Durchführung der Abfahrt der Männer beim Alpinski-Finale in Saalbach-Hinterglemm ist weiterhin ungewiss. Nach den Schneefällen in der Nacht finden nach wie vor Pistenarbeiten statt, zudem kam starker Wind auf. Neue Startzeit ist nun 12.30 Uhr. Es geht noch um die Vergabe der kleinen Kristallkugel, der Schweizer Marco Odermatt hat 42 Zähler Vorsprung auf den Franzosen Cyprien Sarrazin. Wird abgesagt, erhält Odermatt seine vierte Kugel in diesem Winter.