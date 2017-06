Ein vierjähriges Mädchen ist im deutschen Bundesland Sachsen beim Tauziehen mit einem Lastwagen tödlich verunglückt. Bei dem von einer Kindereinrichtung in Schwarzenberg organisierten Spiel stürzten die Tau ziehenden Kinder, wobei das Mädchen unter ein Vorderrad des Lasters geriet, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte.

In dem Wagen saß ein 36-jähriger Mann. Ein Rettungshubschrauber flog die Vierjährige in eine Klinik, wo sie allerdings kurz darauf an ihren schweren Verletzungen starb.