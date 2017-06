Londoner Hochhausbrand:

Ein Benefiz-Song für die Opfer des Londoner Hochhausbrandes ist an die Spitze der britischen Charts geklettert. Bis Freitag verkaufte sich die von dutzenden Stars wie Robbie Williams und Paloma Faith eingespielte Coverversion des Simon & Garfunkel-Hits "Bridge Over Troubled Waters" mehr als 170.000 Mal.

Das Lied war eine Woche nach dem Brand des Grenfell Tower auf den Markt gebracht worden, bei dem mindestens 79 Menschen ums Leben kamen. Laut der britischen Official Charts Company verkaufte sich der Song allein am ersten Tag 120.000-mal - das ist der höchste Verkauf am Erscheinungstag für eine Single in diesem Jahrzehnt.

Die Erlöse aus dem Verkauf gehen an eine Stiftung, mit der die Überlebenden der Brandkatastrophe und Angehörige der Todesopfer unterstützt werden sollen.