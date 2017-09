Auf einer Autobahn in Brandenburg hat die deutsche Polizei einen Lkw gestoppt, in dem sich 51 Iraker befanden. Der in Richtung Berlin fahrende Lkw mit türkischer Zulassung sei am Samstag um 02.05 Uhr auf der Bundesautobahn 12 kontrolliert worden, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin mit. Auf der Ladefläche fanden die Beamten 34 Erwachsene und 17 Kinder.

Der türkische Fahrer sei vorläufig festgenommen worden. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise sowie der Schlepperei ein.

Die Flüchtlinge, die nach eigenen Angaben aus dem Irak kommen, wurden von dem Ort der Kontrolle an der Anschlussstelle Müllrose nach Frankfurt an der Oder gebracht und dort medizinisch untersucht. Bei einem der Flüchtlinge habe es Hinweise auf eine Dehydrierung gegeben, hieß es vonseiten der Polizei. Bei den 20 Männern, 14 Frauen sowie zehn Buben und sieben Mädchen handle es sich nach ersten Erkenntnissen um verschiedene Familien. Mindestens einer von ihnen sei Anfang September in Rumänien als Flüchtling registriert worden.