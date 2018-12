Lkw geriet auf Europabrücke in Tirol in Brand

Ein Lkw ist am Donnerstagabend auf der Europabrücke in Tirol in Brand geraten. Als der 37-jährige rumänische Lenker an einem Parkplatz anhielt, schlugen aus dem Motorraum bereits große Flammen, berichtete die Polizei. Der Fahrer konnte den Brand mit Feuerlöschern zunächst selbst eindämmen. Die Feuerwehr löschte den Motorbrand schließlich endgültig.

Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Sattelanhänger wurde nicht beschädigt.