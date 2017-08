Nach dem Fund mehrerer Leichenteile in Hamburger Gewässern hat die Polizei ein weiteres Körperteil aus einem Kanal im Stadtteil Winterhude geborgen. Die Polizei ging davon aus, dass das Körperteil von einer toten Frau stammt. Der DNA-Schnelltest stehe allerdings noch aus.

Berichte, wonach das Gewaltverbrechen mit dem Rotlichtmilieu zusammenhängen soll, kommentierte die Polizei mit Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht. Bei dem Leichnam handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine vermisste 48-Jährige, die seit dem 1. August nicht mehr gesehen worden war. Die ersten Leichenteile waren am 3. August gefunden worden. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten am Mittwochnachmittag an.