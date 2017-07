Wegen möglicher Gesundheitsgefahren hat die österreichische Firma Gmundner Molkerei eine Charge ihrer fettarmen Milch in Deutschland zurückgerufen. Dies wurde am Freitag auf "lebensmittelwarnung.de" mitgeteilt, das ist ein gemeinsames Portal der deutschen Bundesländer und des deutschen Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

Nach Angaben des Unternehmens wurden in einem Teil der Charge Spuren eines Reinigungsmittels festgestellt, deshalb werde vom Konsum abgeraten. Es handle sich um ein Produkt folgender Klassifizierung: "ja! Frische Fettarme Milch 1,5% Fett, länger haltbar, pasteurisiert, homogenisiert, 1L, Mindesthaltbarkeitsdatum 19.07.2017, EAN-Code: 4388844254725, Identitätskennzeichen AT - 40138 - EG". Die betroffene Milch sei in die deutschen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen geliefert worden. Kunden könnten das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben, der Preis werde erstattet.