Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in der Nacht auf Freitag haben ab den mittleren Berglagen in Oberösterreich zu keiner Entspannung der Lawinengefahr geführt. Bis zu Mittag hörten die Niederschläge nicht auf. Damit bleibe die Gefahrenstufe drei, in höheren Lagen sogar Stufe vier, weiterhin aufrecht, hieß es im Lawinenlagebericht des Landes.

Für Freitagnachmittag und Samstag werde vorübergehend mit einer leichten Wetterberuhigung gerechnet, bevor am Sonntag erneut mit Schneefällen und starkem Wind zu rechnen sei. Insgesamt bleibe die Schneebrettgefahr am Wochenende voraussichtlich erheblich (Stufe drei) und somit sei die Lawinensituation in Oberösterreichs Bergen weiterhin angespannt.