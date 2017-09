Laster raste in Bus voller Hochzeitsgäste - 13 Tote in Uganda

In Uganda ist ein Lastwagen in einen Bus mit Hochzeitsgästen gerast und hat 13 Passagiere getötet. Zudem wurden der Lastwagenfahrer und sieben weitere Menschen verletzt. Der Unfall ereignete sich bei Nabusanke, etwa 70 Kilometer südwestlich der ugandischen Hauptstadt Kampala, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Grund des Unfalls sei gewesen, dass die Bremsen des Lastwagens versagt hätten.

Die meisten der Todesopfer waren demnach Tansanier, die am Sonntag nach einer Hochzeit in Uganda auf dem Weg zurück in ihr Heimatland waren. Im dem ostafrikanischen Land kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, die etwa durch Trunkenheit am Steuer oder technisches Versagen der Fahrzeuge verursacht werden.