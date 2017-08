Land Oberösterreich verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

Das Land Oberösterreich verstärkt per 1. September seine Sicherheitsvorkehrungen: Der allgemeine Zutritt zum Landhaus in Linz ist nur noch durch einen zentralen Eingang möglich, wo ein Security-Mitarbeiter präsent ist. An Sitzungstagen des Landtages erfolgt außerdem eine Zugangskontrolle mittels Metalldetektorbögen, teilte LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Montag mit.

Die anderen Zugänge zum Landhaus seien ausschließlich für Landesbedienstete mit Dienstausweis vorgesehen. In den kommenden Monaten sollen die Sicherheitsmaßnahmen auch auf das Landesdienstleistungszentrum und auf die Bezirkshauptmannschaften ausgeweitet werden.

Man reagiere damit auf die "europaweit gestiegene Bedrohungslage" und folge einer Empfehlung des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, so Stelzer. Er hatte bereits vor einigen Wochen Maßnahmen zum Schutz der Landesbediensteten angekündigt, nachdem die Eltern eines Mitarbeiters einer Bluttat mit mutmaßlichem IS-Hintergrund zum Opfer gefallen waren.