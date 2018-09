Kurz trifft Putin im Oktober in St. Petersburg

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist im Oktober nach St. Petersburg, um dort Präsident Wladimir Putin zu treffen. Entsprechende russische Medienberichte sind am heutigen Donnerstag vom Kanzleramt gegenüber der APA bestätigt worden. Genaues Datum wurde aber keines genannt.

Kurz und Putin wollen in der Eremitage gemeinsam eine Ausstellung eröffnen, die an jene im Kunsthistorischen Museum (KHM) anschließt, die vom russischen Präsidenten bei dessen Wien-Besuch im Juni eröffnet worden war. Wie es aus dem Kanzleramt weiter hieß, soll es auch ein Arbeitsgespräch zu den Themen bilaterale Beziehungen, Energiefragen, den EU-Russland-Beziehungen sowie zur Lage in der Ukraine und Syrien geben.

Die spanischsprachige Ausgabe der russischen Propagandaseite "Sputnik" hatte zuvor unter Berufung auf Aussagen von Putins außenpolitischem Berater Juri Uschakow gegenüber der Zeitung Iswestija von dem Treffen berichtet.

Es handelt sich bereits um das vierte Treffen von Kurz und Putin heuer. Ende Februar hatte der Kanzler Moskau besucht, im Juni war Putin in Wien. Im August nahm er an der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in der Steiermark teil, wobei er auch den Kanzler zu einem kurzen Gespräch traf.

Die "Putin-Hochzeit" hatte international für großes Aufsehen gesorgt, das Bild der mit dem Kreml-Chef tanzenden Braut ging um die Welt. Das Außenministerium musste klarstellen, dass die Einladung nichts an der österreichischen Russland-Politik ändere. Kurz reiste nach der Hochzeit kurzfristig nach Kiew, wo die Einladung an Putin als "ganz großer Fehler" bezeichnet worden war.