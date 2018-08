Lidl Österreich ruft die 120 Gramm Packungen des Produkts "Chef Select Bio Pesto alla Genovese" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. November 2018 zurück. In einzelnen Fällen kam es zu einer Unterbrechung der Kühlkette, was zu gesundheitlichen Risiken führen könne, hieß es in einer Aussendung der Lebensmittelhandelskette am Donnerstag.

Das Unternehmen betonte, dass die betroffene Charge nicht konsumiert werden soll. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Pesto-Produkte und Saucen, sowie weitere Produkte des Herstellers Nord Salse S.r.l. sind von dem Rückruf nicht betroffen. Bereits gekaufte Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Beleg rückerstattet.