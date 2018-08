Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sieht ihren Fokus auf den Opfer- und Gewaltschutz durch die aktuelle Kriminalstatistik bestätigt. Diese weise einen deutlichen Anstieg bei Vergewaltigungsdelikten auf, die Schwerpunktsetzung sei daher "genau richtig", erklärte Bogner-Strauß am Donnerstag in einer Aussendung.

Der Rückgang der Kriminalität in Österreich setzte sich zwar in den ersten sechs Monaten des Jahres fort. Die Anzeigen nach Vergewaltigungen seien jedoch von 261 auf 374 gestiegen. "Der Schutz und die Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen stehen für mich ganz oben auf der politischen Agenda", betonte die Ministerin und verwies auf die Umschichtung von rund 200.000 Euro von der Frauenförderung in den Bereich Gewaltschutz. Diese Mittel fließen laut Frauenministerium in Fachberatungsstellen bei sexueller Gewalt, in Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen.