Krebsdiagnose bei Prinzessin Kate - Chemotherapie

Bei Prinzessin Kate ist nach ihrer Bauch-Operation Krebs diagnostiziert worden. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William bekommt Chemotherapie, wie sie in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft sagte. Das sei natürlich ein großer Schock gewesen, sagte die 42-Jährige. Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen um ihren Gesundheitszustand gegeben.

Es habe nicht nur Zeit gebraucht, sich von der Operation zu erholen, um die Behandlung beginnen zu können. "Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um alles George, Charlotte und Louis auf eine Weise zu erklären, die für sie angemessen ist, und um ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird", sagte Kate in einem am Freitagabend veröffentlichten Videobotschaft.

Darin machte die 42-Jährige öffentlich, dass Tests nach ihrer Operation im Bauchraum ergeben hätten, dass Krebs vorhanden war, und sie nun vorsorglich Chemotherapie bekommt. Ihr gehe es gut und sie werde jeden Tag stärker, indem sie sich auf die Dinge konzentriere, die ihr bei der Genesung helfen - ihrem Geist, ihrem Körper und ihrer Seele.

Kate ist mit dem britischen Thronfolger Prinz William verheiratet. Sie beschrieb es als große Quelle des Trosts und des Rückhalts, ihren Mann an ihrer Seite zu haben. Sie sprach auch über die Liebe, Unterstützung und Freundlichkeit, die ihr so viele Menschen gezeigt hätten. "Das bedeutet uns beiden so viel."

"Wir hoffen, dass Sie verstehen werden, dass wir als Familie jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen, während ich meine Behandlung abschließen kann", sagte Kate, deren Abwesenheit zuletzt für viele Spekulationen gesorgt hatte. Ihre Arbeit habe ihr immer viel Freude bereitet und sie freue sich darauf, wieder zurück zu sein, wenn es möglich ist. Für den Moment aber müsse sie sich darauf konzentrieren, wieder ganz gesund zu werden.

König Charles III. lobte die Offenheit seiner "geliebten Schwiegertochter" Prinzessin Kate nach deren Krebsdiagnose. Der Monarch sei "so stolz auf Catherine für ihren Mut", über ihre Krankheit zu sprechen, teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit. Sowohl der König als auch Königin Camilla würden der 42-Jährigen und ihrer gesamten Familie weiterhin ihre Liebe und Unterstützung "in dieser schwierigen Zeit" zukommen lassen.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat der Prinzessin die Unterstützung des ganzen Landes versichert. "Sie hat mit ihrer heutigen Mitteilung enormen Mut bewiesen. Ich weiß, dass ich für das ganze Land spreche, wenn ich ihr schnelle und vollständige Gesundung wünsche, und freue mich darauf, sie wieder im Einsatz zu sehen, wenn sie bereit ist."

Der Regierungschef kritisierte die Gerüchte und Verschwörungstheorien um den Zustand der künftigen Königin in den vergangenen Wochen. Kate sei von einigen Teilen der Medien sowie in sozialen Netzwerken unfair behandelt worden, sagte Sunak. Der Ehefrau von Thronfolger Prinz William stehe dieselbe Privatsphäre in gesundheitlichen Fragen zu wie allen anderen Menschen.

Die Schwiegertochter von König Charles III., der ebenfalls wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, nimmt seit Längerem keine öffentlichen Termine wahr. Nach Angaben des Palasts war Kate Mitte Jänner im Bauchraum operiert worden. Eine Diagnose wurde nicht genannt, es hieß damals lediglich, dass es keine Krebserkrankung sei.

Seitdem hatten sich online etliche Spekulationen und Verschwörungserzählungen über ihren Zustand verbreitet. Vor wenigen Tage hatte die Zeitung "Mirror" berichtet, dass bis zu drei Beschäftigte der privaten Klinik, in der Kate behandelt wurde, versucht haben sollen, ihre Krankenakte einzusehen. Das Krankenhaus kündigte eine Untersuchung an.

Der Kensington-Palast hatte zum britischen Muttertag auch ein Bild von Kate mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) veröffentlicht. Das Foto war allerdings wenig später von mehreren Nachrichtenagenturen wegen des Vorwurfs der Bildmanipulation zurückgezogen worden.

Sie habe "wie viele Amateurfotografen gelegentlich mit Bildbearbeitung experimentiert" und entschuldigte sich für jegliche Verwirrung, hatte der Kensington-Palast in ihrem Namen mitgeteilt. Die Spekulationen ließen sich damit nicht einfangen.

Das Weiße Haus hat seine Anteilnahme ausgesprochen. Man sei in Gedanken bei Kate, ihrer Familie und ihren Freunden, sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre am Freitag in Washington. "Und natürlich wünschen wir ihr eine vollständige Genesung."

Prinzessin Catherine, die früher Kate Middleton hieß und seit 2011 mit Prinz William verheiratet ist, gilt in Großbritannien als ausgesprochen beliebtes Mitglied der britischen Königsfamilie.