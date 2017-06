Kohl-Beisetzung: Trauerakt in Straßburg, Konvoi durch Ludwigshafen

Der Sarg mit Helmut Kohls Leichnam wird am Tag der Beisetzung Hunderte Kilometer zurücklegen - in der Luft, auf dem Land und auf dem Wasser. Bei einem Trauerzug durch Ludwigshafen sollen auch die Menschen in seiner Geburtsstadt Abschied nehmen können.

Die Trauerfeierlichkeiten für den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl nehmen immer genauere Konturen an. Neben dem Europäischen Trauerakt in Straßburg ist am kommenden Samstag (1.7.) auch ein Konvoi mit dem Sarg durch Kohls Geburtsstadt Ludwigshafen geplant, wie das deutsche Bundesinnenministerium am Montag in Berlin mitteilte. Das Schiff MS Mainz soll dann am Nachmittag die sterblichen Überreste des früheren Kanzlers auf dem Rhein ins rund 20 Kilometer entfernte Speyer bringen.

Während des Requiems im Dom (18.00 Uhr) sind nur geladene Gäste zugelassen. Danach folgt auf dem Domplatz ein Ehrenzeremoniell der Bundeswehr, das sogenannte Große militärische Ehrengeleit. Einen Staatsakt wird es nicht geben.

Stattdessen sollen die Verdienste Kohls zuvor bei dem zweistündigen europäischen Trauerakt im EU-Parlament in Straßburg gewürdigt werden. Als Redner sind Kanzlerin Angela Merkel (CDU), EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgesehen. Kohl wird als erster Politiker überhaupt mit einer solchen Zeremonie auf EU-Ebene geehrt.

Anschließend fliegt ein Hubschrauber der Bundeswehr den Sarg zurück nach Ludwigshafen, wo Kohl geboren wurde und vor eineinhalb Wochen gestorben ist. Nach dem Konvoi durch seine Heimatstadt wird der Sarg am Rheinufer aufs Schiff gebracht. Die eigentliche Beisetzung auf dem Friedhof des Domkapitels in Speyer am Abend ist nur für den engeren Familien- und Freundeskreis vorgesehen.

Insgesamt dauern die Trauerfeierlichkeiten samt Transportwegen knapp zehn Stunden. Bundesweit ist für den Tag der Beisetzung Trauerbeflaggung angeordnet.

Auch der Stadtrat von Ludwigshafen wollte am Montag des gestorbenen Kanzlers gedenken. Für den frühen Abend war ein Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Josef geplant.