Beim Kitesurfen auf dem Neusiedler See ist am Donnerstag ein 60-jähriger Deutscher verunglückt. Eine Windböe erfasste den Mann und schleuderte ihn bei Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) in den Schilfgürtel, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland heute, Freitag. Der Schwerverletzte schaffte es aus eigener Kraft ans Ufer, seine Tochter verständigte die Rettung.

Bei dem 60-Jährigen wurde ein gebrochenes Schulterblatt festgestellt. Der Mann wurde zur Behandlung in die Unfallambulanz nach Frauenkirchen gebracht.