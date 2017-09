Bei Protesten gegen die Regierung im westafrikanischen Togo sind nach Angaben der Opposition ein Kind getötet und Dutzende Menschen verletzt worden. Der 10-Jährige sei in der Stadt Mango von Sicherheitskräften getötet worden, mindestens 77 Demonstranten seien im benachbarten Bafilo verletzt worden, berichteten Vertreter mehrerer Oppositionsparteien nach zweitägigen Protesten am Donnerstag in Lome.

Die Opposition fordert den Rücktritt von Präsident Faure Gnassingbe und verlangt eine Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten. Am Dienstag hatte Parlamentspräsident Drama Dramani angekündigt, dass die Bürger bald in einem Referendum darüber abstimmen sollten. Das hinderte die Opposition jedoch nicht daran, zu neuen Protesten aufzurufen. Sie fordert eine Begrenzung der Präsidentschaft auf zwei Amtszeiten.

Die frühere deutsche Kolonie Togo wird seit 50 Jahren von der Familie Gnassingbe regiert. Togo hat rund 7,5 Millionen Einwohner und gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.