Der Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Kärnten und Salzburg wird am Samstag, dem 7. Oktober, wegen einer Übung zeitweise gesperrt. Wie die Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, ist der Tunnel Richtung Villach von 17.00 bis 21.00 Uhr und Richtung Salzburg von 18.00 bis 20.00 Uhr nicht befahrbar. Der Verkehr wird über die Katschbergstraße (B99) umgeleitet.

