Katalonien-Referendum - Kurz beobachtet Situation "mit Bauchweh"

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) beobachtet die Entwicklungen rund um das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum, das am Sonntag gegen den Willen der konservativen Zentralregierung von Madrid in der nordostspanischen Region Katalonien stattfinden soll, mit "Bauchweh und Sorge". Die Situation in Katalonien sei "verfahren", meinte Kurz am Samstag in der Ö1-Interviewreihe "Im Journal zu Gast".

Er halte "wenig von der Teilung von Staaten in der Europäischen Union", stellte Kurz klar. In manchen Regionen gebe es diesbezüglich aber "starke Emotionen". Aber: "Wir mischen uns da nicht übermäßig ein." Die Europäische Union habe wenig Möglichkeiten zu vermitteln, erklärte der Außenminister angesichts entsprechender Forderungen seitens der katalanischen Separatisten. Zwar würde die EU wohl "ihren Beitrag leisten, wenn es Sinn macht". Es werde aber oft genug der Fehler gemacht, die EU dann "hineinzuziehen, wenn etwas nicht gelungen ist".

Die Zentralregierung in Madrid schickte zuletzt Tausende Polizisten in die Region, um das Votum zu verhindern. Sie beruft sich dabei auf die Verfassung. Danach ist Spanien ein unteilbarer Staat. Die katalanische Regionalregierung will das Referendum dennoch durchführen.