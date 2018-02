Käse-Lauch-Suppe mit Faschiertem

Diese Suppe geht auch locker als Hauptspeise durch: Käse, Lauch und Faschiertes - eine köstliche Kombination.

THEMEN:

Zutaten für 4 Portionen:

500g gemischtes Faschiertes

3 Stangen Lauch

250g Schmelzkäse

1 Becher Crème fraîche

3 Würfel Gemüsebrühe

700 ml Wasser

2 Baguette, kleine zum Aufbacken

Salz und Pfeffer, möglichst aus der Mühle

3 EL Öl

Muskat

Knoblauchpulver

Zwiebelpulver

Anleitung:

Das Backrohr auf 175° C vorheizen. Die Baguettes in den vorgeheizten Ofen legen und ca. 10 Minuten backen.

Öl in einen großen Topf geben. Das Faschierte darin von allen Seiten gut anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Lauch in kleine Ringe schneiden und zum Faschierten geben. Ca. 5 Minuten mit anbraten. Das Wasser zugießen, Brühwürfel hineingeben und alles ca. 10 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Den Schmelzkäse einrühren und schmelzen lassen. Creme fraiche einrühren und noch einmal kurz aufkochen lassen. Die Suppe mit Salz, Pfeffer, Muskat, Knoblauch und Zwiebelpulver kräftig abschmecken.

Die Baguettes in Scheiben schneiden und zu der Suppe reichen.