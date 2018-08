Ein 41-jähriger Villacher ist vergangene Woche nach dem Sturz vom Balkon eines Mehrparteienhauses gestorben. Die Polizei bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Laut Polizei werden in dem Fall keine Ermittlungen mehr geführt, es lagen keine Hinweise auf Fremdverschulden, Fremdeinwirkung oder einen Suizid vor.

Der Mann war am Freitag in den frühen Morgenstunden tot vor einem Mehrparteienhaus gefunden worden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass er aus etwa elf Metern Höhe vom Balkon seiner Wohnung gestürzt war. Bei einer Obduktion wurden schwere innere Verletzungen als Todesursache festgestellt, der 41-Jährige war zum Zeitpunkt seines Todes auch alkoholisiert. Über einen Harn-Schnelltest wurden Spuren von Suchtmitteln festgestellt. Über eine Konzentration der Drogen oder darüber, was der Mann genommen hat, ließ sich daraus aber nichts ableiten. "Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Sturz und dem Suchtmittelkonsum gibt, konnte nicht ermittelt werden", sagte Polizeisprecher Mario Nemetz.