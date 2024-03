Judoka Polleres gewinnt Grand-Slam-Turnier in Antalya

Judoka Michaela Polleres hat in Antalya ihren zweiten Titel bei einem der hochklassigen Grand-Slam-Turniere erobert. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Tokio schaltete am Samstag in der Klasse bis 70 kg unter anderem Vize-Weltmeisterin Giovanna Scoccimarro und die Olympia-Dritte Madina Taimazova aus. Im Finale besiegte die 26-jährige Niederösterreicherin die junge Portugiesin Tais Pina mit Ippon und schaffte damit ihren zweiten Grand-Slam-Erfolg nach Taschkent 2023.

"Je länger der Tag gedauert hat, desto souveräner wurde Michaela. Sie war heute die klare Nummer eins", sagte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser. Magdalena Krssakova belegte beim fünften der heuer neun Grand Slams in der Kategorie bis 63 kg Platz fünf. Die Wienerin kam bis in den Kampf um Bronze, den sie gegen die die zweimalige Vizeweltmeisterin Miku Takaichi (JPN) verlor. Die im Februar in Baku siegreiche Lubjana Piovesana schied hingegen wie mehrere andere ÖJV-Athleten schon in ihrem Auftaktkampf aus.