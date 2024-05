Josh. und Flogging Molly auf der Grazer Kasemattenbühne

Mit Josh. bringen die Grazer Spielstätten im kommenden Sommer einen österreichischen Musiker auf die Freilichtbühne Kasematten am Schloßberg. Doch nicht nur Pop sondern auch Oper, Klassik, Musical und andere Genres werden in den warmen Monaten von oben über den Dächern von Graz zu hören sein, hieß es am Mittwoch bei der Präsentation des Sommerprogramms von Geschäftsführer der Grazer Spielstätten Bernhard Rinner.

Insgesamt sind über 40 Veranstaltungen, verteilt auf 52 Spieltage geplant. Zu hören und zu sehen sind sowohl heimische als auch internationale Künstlerinnen und Künstler. Josh. wird am 26. und 27. Juli zwei Konzerte geben. Weitere Interpreten in der Kategorie "Musik von heute" sind Meute beim Opening-Konzert des Springfestivals am 30. Mai und der Schweizer Singer-Songwriter Faber am 31. August.

Unten den Pop- und Rocklegenden auf den Kasematten sind 2024 Nick Mason am 16. Juli, Peter Cornelius am 6. September und die Alternative-Rockikone Kim Gordon bereits am 28. Juni zu hören. Fans irischer Punkrock-Musik werden am 24. August mit Flogging Molly auf ihre Kosten kommen.

Der 8. Juni steht im Zeichen der Musicalstars Mark Seibert, Maja Hakvoort, Lukas Perman und Patricia Meeden. Markus Schirmer und Friends werden am 4. Juli Klänge des Orients und des Okzidents zum Besten geben und das Janoska Ensemble wird mit Thomas Hampson am 28. August zu hören sein.

Kabarett und Comedy-Fans dürfen sich auf Michael Mittermeier (31. Mai), Barbara Balldini (13. Juni), Alex Kristan (23. Juni) und Viktor Gernot mit Thomas Stipsits (2. und 3. Juli) freuen.