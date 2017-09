Jemen bittet internationale Gemeinschaft um weitere Hilfe

Das vom Bürgerkrieg zerrüttete Jemen hat die internationale Gemeinschaft vor der UNO-Vollversammlung um weitere Unterstützung gebeten. "Wir brauchen immer noch internationale Hilfe, wegen der Auswirkungen der Armut, Unsicherheit und Lebensmittelknappheit", sagte Jemens Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi am Donnerstag bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York.

"Die Lage in allen Regionen, die unter der Kontrolle der Rebellen sind, ist schlimm", sagte Hadi. Die sunnitisch geprägte Regierung unter dem Präsidenten bekämpft die Aufständischen von der südlichen Hafenstadt Aden aus. Der Präsident rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, Druck auf die Rebellen auszuüben, um weiteres Blutvergießen und Zerstörung zu vermeiden und zu ermöglichen, dass humanitäre Hilfe zu den Bedürftigen gelangt. "Ich als gewähltes Staatsoberhaupt muss die Menschen im Jemen vor dem Blutvergießen retten."

Im bettelarmen Jemen im Süden der Arabischen Halbinsel tobt seit 2014 ein Bürgerkrieg. Schiitische Houthi-Rebellen und ihre Verbündeten haben große Teile des Landes überrannt. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition bekämpft die Aufständischen mit Luftangriffen. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Drastisch verschlechtert hat sich die Lage durch den Ausbruch einer Cholera-Epidemie.