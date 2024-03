Israel griff erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon an

Die israelische Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge erneut Stellungen der proiranischen Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon angegriffen. Ziel seien zwei Stellungen der Hisbollah in der Bekaa-Ebene im Nordosten des Landes gewesen, teilte Israels Militär am Montagabend mit. Die Standorte gehörten zu den Luftstreitkräften der Miliz, die verschiedene Angriffe auf Israel geplant und durchgeführt hätten, hieß es.

Die Attacken der israelischen Luftwaffe seien eine Vergeltung für Luftangriffe der Hisbollah in den vergangenen Tagen gewesen, die die Golanhöhen zum Ziel gehabt hätten. Auch libanesische Sicherheitskreise meldeten israelischen Beschuss. Im Nordostlibanon habe Israel vier Luftangriffe auf drei Hisbollah-Stellungen geflogen, dabei habe es Opfer gegeben.

Nach Angaben des Gouverneurs der Region ist bei vier israelischen Angriffen auf die ostlibanesische Stadt Baalbek mindestens ein Zivilist ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien verletzt, sagen der Gouverneur von Baalbek, Bashir Khader, der Nachrichtenagentur Reuters.

Einer der Luftangriffe habe den südlichen Eingang der Stadt getroffen, etwa zwei Kilometer von den antiken römischen Ruinen entfernt, erklärten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die drei anderen hätten nahe der Stadt Taraya, 20 Kilometer westlich von Baalbek, eingeschlagen.

Es ist das erste Bombardement im Ostlibanon seit dem Ausbruch der regionalen Feindseligkeiten nach dem Beginn des Gaza-Krieges. Zuvor hatten sich die israelischen Angriffe vor allem auf die südliche Grenzregion des Libanon beschränkt.

Weder die israelischen, noch die libanesischen Angaben konnten unabhängig überprüft werden.

Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober in Israel kommt es in der israelisch-libanesischen Grenzregion fast täglich zu gegenseitigen Angriffen. Auf beiden Seiten gab es dabei Tote. Zehntausende Anwohner verließen in beiden Ländern ihre Heimatorte. Ein Krieg erscheint mit jedem Tag ohne diplomatische Lösung wahrscheinlicher. Die Hisbollah, die von Deutschland und vielen anderen Ländern als Terrororganisation eingestuft wird, kontrolliert vor allem den Süden an der Grenze zu Israel, von Schiiten bewohnte Viertel von Beirut sowie die Bekaa-Ebene.