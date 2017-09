Wegen des heranziehenden Hurrikans "Irma" haben zwei französische Überseegebiete in der Karibik vorsorglich den Schulbeginn nach den Ferien verschoben. So kann sich die Bevölkerung auf den Antilleninseln Saint-Martin und Saint-Barthelemy bestmöglich auf den Sturm vorbereiten, teilte die Präfektur mit.

Ursprünglich hätten die Schüler am Montag wieder zur Schule gehen sollen, ein neues Datum wurde noch nicht genannt. "Irma" - am Sonntag ein Hurrikan der drittstärksten von fünf Stufen - steuert auf die Karibik zu und könnte nach Vorhersagen am Dienstagabend oder Mittwoch (Ortszeit) über Teile der Kleinen Antillen hinwegfegen. Im französischen Teil von Saint-Martin (der Süden der Insel gehört zum Königreich Niederlande) leben mehr als 36 000 Menschen, Saint-Barthelemy hat gut 9.000 Bewohner.