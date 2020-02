Modezar Karl Lagerfeld ist am 19. Februar 2019 im Alter von 85 Jahren gestorben. In Gedenken an den Modeschöpfer lassen wir seine besten Sprüche noch einmal aufleben: Warum man lieber auf Jogginghosen verzichten, sich niemals von Kopf bis Fuß von einem Modehaus einkleiden sollte und viele weitere Weisheiten des Modemachers.

1. "Nichts ist peinlicher als eine Frau, die von Kopf bis Fuß von einem Modehaus eingekleidet worden ist."

2. "Fehler im Aussehen entstehen, weil viele das tragen, was sie meinen, tragen zu müssen - und nicht das, was sie tragen möchten."

3. "Mode bleibt Mode, bis sie den Leuten beim Hals heraushängt."

4. "Stress? Ich kenne nur Strass."

5. " Sein (Wolfgang Joops, Anm.) Drama? Dass er nicht ich ist."

6. " Ich ziehe nie Jogginghosen an. Die sind gefährlich. Die haben einen Gummizug, da merkt man nicht, wenn man zugenommen hat."

7. "Ich hasse das Wort billig. Menschen sind billig. Aber Mode ist entweder teuer oder preiswert."

8. "Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren."

9. "Man muss Stil haben, um ihn sich kaufen zu können."

10. "Tattoos sind fürchterlich. Als ob man sein ganzes Leben in einem Pucci-Kleid verbringen müsste!"

11. " Was modisch immer gut ist, sind Nachkriegszeiten. Aber wir fangen jetzt doch keinen neuen Krieg an, nur wegen neuer Nachkriegszeiten, oder?"

12. " Heute sehe ich überall Sportmode. Alle tragen lila oder grau-grüne Sportanoraks. Ich bekomme das Gefühl, dass ein großer Bergsteigerverein die Stadt besichtigt."

13. " Der Körper ist wie ein Auto. Wenn man gut drauf aufpasst, hat man am Ende ein Vintage-Modell."

14. " Der Mode entkommt man nicht. Denn auch wenn etwas aus der Mode kommt, ist das auch wieder Mode."

15. "Nehmen Sie das, was ich sage, bitte nicht so ernst."

16. Auf die Frage ob man per Du wäre: "Um Himmels willen, nein! Wir nennen uns beim Vornamen und siezen uns. Das ist eine besondere Art des gegenseitigen Respekts. "