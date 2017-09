Hurrikan "Maria" - Trump kündigte Besuch in Puerto Rico an

Nach den schweren Zerstörungen auf Puerto Rico durch den Hurrikan "Maria" will US-Präsident Donald Trump die Insel am kommenden Dienstag (3. Oktober) besuchen. Das kündigte Trump am Dienstag in Washington an.

Das US-Außengebiet war in der vergangenen Woche schwer von dem Tropensturm getroffen worden. Seither kämpfen die Menschen mit den Folgen. In einigen Teilen der Insel gab es noch immer keinen Strom. Mangel herrschte beim Benzin.

Gouverneur Ricardo Rossello forderte angesichts der schweren Schäden Unterstützung von der Bundesregierung in Washington. Als assoziierter Freistaat gehört die Insel nicht zu den Vereinigten Staaten. Zwar sind die Bewohner US-Bürger, aber sie dürfen nicht an der Präsidentschaftswahl teilnehmen, und ihre Delegierten im Kongress in Washington haben kein Stimmrecht. Trump sah sich in den vergangenen Tagen Vorwürfen ausgesetzt, er widme der Lage auf Puerto Rico zu wenig Aufmerksamkeit.