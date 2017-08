Hurrikan "Harvey" - Bis zu 30.000 Menschen vorübergehend obdachlos

Die Schäden des Hurrikans "Harvey" über dem Süden von Texas könnten bis zu 30.000 Menschen vorübergehend obdachlos machen. Das sagte der Leiter der US-Bundesbehörde für Katastrophenschutz (FEMA), Brock Long, am Montag in Washington.

Long verteidigte die umstrittene Entscheidung der kommunalen Behörden, die von den Fluten schwer getroffene Millionenmetropole Houston nicht zu evakuieren. "Houston ist riesig", sagte Long. Es hätte mehrere Tage gedauert, die Stadt zu räumen.

Nach einem vergleichsweise trockenen Morgen sollte der Regen in Houston am Montagnachmittag wieder stärker werden. Die Experten gehen von weiter steigenden Wasserständen bis Ende der Woche aus. An mehreren Staudämmen wurde in der Nacht auf Montag zur Entlastung der Anlagen Wasser abgelassen, was die Überflutungen weiter verschärfte.