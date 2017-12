Hubschraubereinsätze nach schweren Skiunfällen in Tirol

Mehrere schwere Skiunfälle überschatten in Tirol die Weihnachtsfeiertage. In Rohrberg im Zillertal stürzte ein 15-jähriges Mädchen laut Polizei über den Pistenrand sieben Meter weit über steiles Gelände in einen angrenzenden Wald ab.

Das einheimische Mädchen hatte am Nachmittag des Christtags im Skigebiet "Zillertal Arena" in einer Kompression die Kontrolle über seine Skier verloren. Nach der Bergung aus dem Waldstück musste die Jugendliche mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

Etwa zur selben Zeit hatten die Einsatzkräfte in Neustift im Stubaital (Bez. Innsbruck-Land) eine fast identische Situation vor sich. Hier war eine 18 Jahre alte Niederländerin im Skigebiet Stubaier Gletscher aus noch unbekannter Ursache in steiles Waldgelände abgestürzt. Es war eine Taubergung mit dem Hubschrauber notwendig. Die Urlauberin wurde mit Brust- und Rückenverletzungen ebenfalls nach Innsbruck geflogen.

Für eine 59 Jahre alte Deutsche Tourengeherin begann Weihnachten bereits am Heiligen Abend mit einem schweren Unfall. Sie erlitt bei einem Sturz bei der Abfahrt vom Schwarzberg im Gemeindegebiet von Kirchberg (Bez. Kufstein) schwere Verletzungen. Auch sie musste mit dem Tau geborgen werden. Der Hubschrauber lieferte sie im Bezirkskrankenhaus Kufstein ein.