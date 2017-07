Hubschrauber in Vorarlberg abgestürzt

Der Pilot blieb unverletzt, am Helikopter entstand Totalschaden.

In Dalaas (Bezirk Bludenz) ist am Dienstag ein Hubschrauber aus geringer Höhe abgestürzt. Der Pilot blieb unverletzt, am Helikopter entstand Totalschaden. Der Hubschrauber des Typs SA 315 B "Lama" der Firma Wucher Helicopter war im Arbeitseinsatz, er unterstützte bei Holztransporten. Beim Ablegen des Transportgehänges berührte der Hauptrotor den Heckausleger, woraufhin der Heckrotor ausfiel.