In Indonesien sind schwere Waldbrände ausgebrochen. In den Provinzen Süd-Sumatra und Riau auf der Insel Sumatra sowie in West- und Zentral-Kalimantan auf der Insel Borneo wurde am Mittwoch die höchste Alarmstufe ausgerufen. Befürchtet wurde eine starke Rauchentwicklung, die auch andere Regionen des Landes beeinträchtigen könnte.

In den vergangenen Wochen brannten in dem südostasiatischen Land bereits hunderte Hektar Anbauflächen. Die meisten Großbrände wurden durch Brandrodung verursacht, mit der viele Bauern in Indonesien Wildnis urbar und ihre Felder wieder fruchtbarer machen wollen.

Oft wird diese Technik illegal angewandt, um größere Flächen für den Anbau von Ölpalmen zu gewinnen. Indonesien ist der größte Palmöl-Produzent der Welt. Unter der ständigen Ausweitung der Palmöl-Produktion leiden auch Orang-Utans auf Sumatra und Borneo, die bereits vom Aussterben bedroht sind.