Die Hundstage samt Affenhitze machen auch den Pferden zu schaffen. Die Fiaker in der Stadt Salzburg bekommen darum am Mittwoch freiwillig hitzefrei. Nach den geltenden Bestimmungen dürften die Kutscher und ihre Rösser ab einer Temperatur von 35 Grad einrücken. Der Wert wird morgen vermutlich nicht erreicht, allerdings legen die Fiaker-Unternehmer aus Rücksicht auf ihre Tiere einen Ruhetag ein.

Ausgenommen von der Regelung sind nur bereits vorreservierte Fahrten zu Hochzeiten oder zur Festspiel-Auffahrt, erklärte Franz Winter, der Obmann der Salzburger Fiaker-Vereinigung. Akute Sorgen um die Pferde müsse man sich bei den aktuellen Temperaturen aber nicht machen. "Die Tiere stehen am Residenzplatz fast den ganzen Tag im Schatten des Doms, auch zwei Drittel der Runden liegen nicht in der prallen Sonne. Außerdem werden die Pferde regelmäßig mit Wasser versorgt."

Für die 35-Grad-Grenze gilt die an der Wetterstation in Salzburg-Freisaal gemessene Temperatur. Dass dort die Schwelle überschritten wurde, sei aber bisher weder in diesem Sommer noch im vergangenen Jahr der Fall gewesen, sagte Winter. Freuen wird die morgige Pause auch die eigens angestellten "Rossknödelsammler", die mit Lastenrad, Schaufel und Besen den Asphalt und die Straßenpflastern von Pferdemist befreien.