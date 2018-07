Hitze - Heuer erstmals 35-Grad-Marke in Österreich geknackt

Auch wenn es nicht rekordverdächtig ist, aber erstmals in diesem Jahr ist laut ZAMG die 35-Grad-Marke geknackt worden. Der heißeste Ort in Österreich war am Dienstag vorläufig Bludenz mit 35,3 Grad. Auf Platz zwei lag Hohenau mit 35 Grad, auf Platz drei mit 34,7 Grad Innsbruck-Universität.

Somit hatte der Westen eindeutig die Nase vorn. In der Wiener Innenstadt wurden 32,9 Grad gemessen.

Erfrischend war es lediglich am Sonnblick mit 8,8 Grad, am Brunnenkogel mit 10,9 Grad und am Dachstein mit 14,1 Grad. Dabei handelte es sich um vorläufige Werte, die um 14.45 Uhr gemessen wurden, berichtete die ZAMG. Laut dem Wetterdienst Ubimet sollten die Temperaturen am Dienstag noch auf 36 Grad steigen.