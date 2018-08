Herr und Frau Österreicher fahren zwar gerne mit der Bahn, dennoch gibt es Verbesserungswünsche der Passagiere: Etwa bessere Anschlüsse an Regionalbahnen und Busse sowie häufigere Verbindungen, aber auch ein verbesserter Empfang für Handy und mobiles Internet, so der am Montag veröffentlichte diesjährige VCÖ-Bahntest.

Rund 9.600 Fahrgäste von sieben verschiedenen Bahnunternehmen wurden beim VCÖ-Bahntest befragt. Die Mehrheit glaubt, während der vergangenen zwölf Monate Verbesserungen wahrgenommen zu haben, vier von zehn Passagieren haben auch häufiger auf die Schiene gesetzt als im Jahr davor. Mehr Informationen bei Verspätungen oder anderen Unregelmäßigkeiten stehen ebenfalls auf der Wunschliste. Besonders gut bewertet wurden hingegen Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Zugpersonals.