Grüne sammeln Geld per Crowdfunding

Nach dem Abschied aus dem Nationalrat versuchen die Grünen nun, per Crowdfunding zu Geld zu kommen. Wie "Der Standard" am Donnerstag berichtete, sollen die Mittel thematisch in den Bereichen Ökologie und Gerechtigkeit investiert werden.

Dafür geworben wird auf https://jetztgehtsgruen.at/. Ein Spendenziel nennt die Partei nicht.