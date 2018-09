Ein sechsjähriger Bub, der plötzlich aus seiner Wiener Wohnung verschwunden war, hat Dienstagabend eine groß angelegte Suche in Liesing ausgelöst. Die Mutter glaubte, dass das Kind im Nebenraum spielte, als sie in kurz in die Küche ging. Doch der Bub verließ einfach die Wohnung. Gegen 17.30 Uhr meldete die Frau, dass ihr gehörloser Sohn verschwunden ist.

Da die Mutter angab, dass der Sechsjährige örtlich gut orientiert ist und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein könnte, wurden auch die Wiener Linien vom Verschwinden des Buben informiert. Zweieinhalb Stunden lang suchten sieben Funkwagen, der Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund nach dem Kind.

Gegen 20.00 Uhr wurde der Sechsjährige von einem Busfahrer der Linie 67b entdeckt. Der Mann informierte die Polizei. Die Mutter konnte ihr Kind bei der Station in der Traviatagasse wieder in die Arme schließen.