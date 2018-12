Gottfried Waldhäusl zwischen massiver Kritik & Populismus am Stammtisch des eigenen Gasthauses.

Sein Versuch, jugendliche Flüchtlinge hinter Stacheldraht zu verräumen, machte Gottfried Waldhäusl zum derzeit umstrittensten Volksvertreter Österreichs. Zugleich ist er aber auch die neue Leitfigur der heimischen Stammtischpolitik -samt eigenem Wirtshaus, wo er Volkes Stimme einfängt. Wie tickt Waldhäusl? Ein Lokalaugenschein

Im Fall Gottfried Waldhäusls hat das Wort Lokalpolitik einen vollmundigen, zartbitteren Beigeschmack von Wahrheit. "Bei denen nützt nichts, bei denen ist Hopfen und Malz verloren, denen brauchst du gar nichts mehr beibringen, die werden auf kurz oder lang eh abgeschoben", sagt er, lehnt sich am Stammtisch -seinem Stammtisch -in der Gaststube - seiner Gaststube - wohlig zurück an den Kachelofen und genehmigt sich einen kräftigen Schluck von der Schwechater Hopfenperle. Bier ist Bier, und Politik ist Politik, aber bei Niederösterreichs blauem Asyllandesrat und Gasthausbesitzer Waldhäusl fließt das irgendwie ineinander. "Die Caritas und andere, das sind Fantasten, die sich einbilden, dass man die integrieren kann. Das geht nicht, das muss man wissen, du kannst aus einem Esel kein Ross machen."

Lesen Sie die ganze Story in der aktuellen Printausgabe von News (Nr. 50/2018): Gottfried Gasthäusl