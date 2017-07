Google Street View lädt Internet-User zur Raumstation ISS ein

Nachdem Google heute, Donnerstag, in Wien die Aufnahmen für Google Street View gestartet hat, lädt das Tool Internet-User nun auch auf die Internationale Raumstation (ISS) ein, berichtete der Online-Dienst in einer Aussendung. Möglich gemacht hat das der ESA-Astronaut Thomas Pesquet, der sechs Monate an Bord der ISS verbracht hat.

In dieser Zeit hat er zahlreiche Aufnahmen der Raumstation eingefangen, die es den Usern jetzt ermöglichen, die ISS zu erkunden und außerdem einen Blick auf die Erde zu werfen. Es sind die ersten Street-View-Aufnahmen, die außerhalb der Erde gemacht wurden. Kleine Notizen, die während der ISS-Besichtigung angezeigt werden, sollen die Erkundung der Raumstation erleichtern.

(S E R V I C E - Die ISS in Google Street View: http://go.apa.at/Zo2uc6VO)