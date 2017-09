Glyphosat - SPÖ will österreichisches "Nein" auf EU-Ebene vereinbaren

Die SPÖ will im Ministerrat am Mittwoch ein österreichisches "Nein" zum Pflanzenschutzmittel Glyphosat auf EU-Ebene vereinbaren. Die Abstimmung der EU-Landwirtschaftsminister über die Neuzulassung des umstrittenen Mittels stehe im Herbst an. "Die Menschen haben ein Recht darauf, zu erfahren, wie Österreich in dieser Frage abstimmen wird", so Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) müssten in dieser Frage endlich klar Stellung beziehen, forderte Rendi-Wagner (SPÖ) in einer Aussendung. Sie verlangt von der ÖVP in der Ministerratssitzung "ein klares Bekenntnis gegen eine Neuzulassung".

Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat wird von WHO-Agentur für Krebsforschung als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft, von der EU dagegen als nicht krebserregend. Die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit (Efsa) hat daher die Verlängerung der Zulassung empfohlen. Kritik am Bericht der Efsa gab es zuletzt, weil darin die Argumentation des Herstellers Monsanto teilweise wörtlich übernommen wurde.