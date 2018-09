Gewitter und Sturm - Auch Schäden in Stadt Kitzbühel

Ein heftiges Gewitter mit Sturm hat Dienstagabend auch Schäden in der Stadt Kitzbühel verursacht. Bei einem Geschäftshaus in der St. Johannerstraße wurde eine Dachhälfte durch den Sturm schwerbeschädigt, ebenso die Abdeckung bei einem Dachfenster am Bichlnweg zerstört, berichtete die örtliche Feuerwehr.

Einige Straßen waren durch umgestürzte Bäume nicht passierbar. Der Einsatz der Feuerwehr mit 40 Mann und achte Fahrzeugen sowie der Polizei dauerte rund zwei Stunden.