Gewalttätige Auseinandersetzung in Wiener U-Bahn-Station Karlsplatz

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung um ein Mobiltelefon ist es in der Nacht auf Samstag in der Wiener U-Bahn-Station Karlsplatz gekommen. Wie die Landespolizei mitteilte, wollte ein 27-jähriger Mann im Bereich der Kärntnertorpassage einem 30-Jährigen das Handy aus der Hosentasche ziehen. Dieser bemerkte das und wehrte sich, worauf ihm der 27-Jährige mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug.

In weiterer Folge entwickelte sich eine Rauferei, an der sich auch Zeugen des Geschehens beteiligten. Schließlich ergriff der 27-Jährige mit dem fremden Handy die Flucht, wurde jedoch nach kurzer Zeit von Polizisten angehalten und festgenommen. Der Handybesitzer musste mit Schürfwunden im Gesicht in einem Spital behandelt werden.