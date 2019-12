Gesundheit: Vorsorgen! Aber warum?

Immer älter, immer gesünder – so das Ziel der modernen, individualisierten Medizin. Doch um dieses tatsächlich zu erreichen, braucht es vor allem eines: regelmäßige Vorsorge. Warum wir die Fortschritte der Medizin nutzen und jährlich zum Arzt gehen sollten? Unsere Gesundheit liegt in unseren Händen – aus Liebe zum Leben.

THEMEN:

Was 2018 im Mittel 81,65 Jahre waren, werden Prognosen zufolge Ende des Jahrhunderts durchschnittlich 90,75 Jahre sein. Auf den Punkt gebracht: Wir werden immer älter. Doch wenngleich das Altern nach wie vor als Stigma unserer Hochleistungsgesellschaft gilt, ist das heutige „alt“ längst nicht mehr das „alt“ vergangener Generationen. Denn die medizinischen Fortschritte und Errungenschaften der letzten Jahre lassen uns nicht nur älter werden, sondern lassen uns dies bei guter Gesundheit tun. Für die gewonnenen Lebensjahre zeigen sich vor allem die Erkenntnisse in puncto Präventivmedizin verantwortlich. Nach dem Motto „Vorsorgen ist besser als heilen“ verfolgt die Vorsorgeuntersuchung hierzulande klare Ziele.

© HECKMAIR

Warum Vorsorge Leben rettet?

So soll einerseits die Entstehung von Krankheiten durch die Auslotung und die Vermeidung individueller, gesundheitlicher Risikofaktoren (Primärprävention) verhindert werden und andererseits sollen etwaige Erkrankungen in einem möglichst frühen, gut therapierbaren Stadium erkannt werden. Ein Konzept mit Erfolg: Als 1974 die Vorsorgeuntersuchung in Österreich eingeführt wurde, lag die Lebenserwartung von Frau bzw. Herrn Österreicher im Schnitt bei 75 bzw. 67 Jahren – heute leben wir durchschnittlich acht Jahre länger. Laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ein Verdienst des Präventivprogramms. Denn nicht nur die Mortalität im Zuge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen konnte drastisch gesenkt werden, sondern auch in einzelnen Erkrankungen zeigt sich die Wirksamkeit der Vorsorgeuntersuchung. So konnte beispielsweise die Sterblichkeit bei Gebärmutterhalskrebs durch die Einführung einer einfachen Abstrichuntersuchung während der letzten zwei Dekaden halbiert werden.

© HECKMAIR

Österreich als Vorreiter

Voraussetzung dafür ist, dass wir dieses Angebot, das allen Erwachsenen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich einmal jährlich kostenlos zur Verfügung steht, auch tatsächlich in Anspruch nehmen. Und das sollten wir: In Sachen Gesundheitsprävention liegt Österreich mit seinem Vorsorgeprogramm im Spitzenfeld. Dass bereits ein allgemeines Umdenken in Richtung Gesundheitserhalt stattgefunden hat, zeigen die Zahlen: So waren es 2017 bereits 998.977 Personen, die das Angebot in Anspruch genommen haben. Wie zu erwarten, waren es mit 53,5 Prozent mehr Frauen, die am Vorsorgeprogramm teilnahmen. Auch, wenn sich das Rollenbild des Mannes verändert hat – sie gehen in Karenz, schieben Kinderwägen, übernehmen Aufgaben im Haushalt und in der Kindererziehung – sind sie nach wie vor dazu verleitet „ihren Mann zu stehen“. Denn mit seiner Gesundheit nimmt es Herr Österreicher im Allgemeinen nicht ganz so ernst. Laut IMCL (Institut für Medizinisch Chemische Labordiagnostik in Wien) trinken Männer mehr Alkohol, sind generell risikobereiter, rauchen zu viel, ernähren sich ungesünder, sind demzufolge häufig übergewichtig, weisen eine deutlich erhöhte Stressbereitschaft auf, schlafen nicht ausreichend und haben als Folge oftmals einen erhöhten Blutdruck. Frauen sind dagegen einsichtiger. Sie gehen öfter zum Arzt, reden eher über ihre Krankheiten und tauschen sich aus. Unterm Strich: Herrn Österreicher bleiben so im Schnitt fünf Jahre weniger Lebenszeit. Eine Differenz, die sich Experten zufolge durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen vermeiden ließe.

Die Extra-Portion Vorsorge

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, schließt zusätzlich eine Privatversicherung ab. So hat die Merkur Versicherung beispielsweise ihre Krankenversicherung mit innovativen Vorsorgeprogrammen ergänzt, um die Gesundheit ihrer Versicherten zu erhalten und sie zu einem aktiven Lebensstil zu inspirieren. Egal ob Gesundheits-Checks, körperliches Training oder Entspannung & Wellbeing: Die Vorsorge steht bei der Merkur im Mittelpunkt.

Gesundheitsvorsorge: Für nachhaltige Lebensfreude ohne Pausen.

Bezahlte Anzeige