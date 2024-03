Gesamtweltcup-Sieg für Rodel-Doppelsitzer Steu/Kindl

Thomas Steu und Wolfgang Kindl haben gleich in ihrer ersten gemeinsamen Saison den Gesamtweltcup bei den Doppelsitzern gewonnen. Das vor dieser Saison neu formierte ÖRV-Duo stand am Samstag beim finalen Bewerb in Sigulda schon vor dem zweiten Durchgang, in den sie als Viertbeste nach Lauf eins starten, als Gesamtsieger fest. Für Steu ist es der zweite Streich, er hatte die große Kristallkugel mit Lorenz Koller bereits vor drei Jahren geholt. Für Kindl ist es eine Premiere.