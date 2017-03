Eine Staatsanwältin soll zwischen einem Banker und seinem Stiefbruder gestanden sein. Bis der Jüngere tot war. Erschossen. Die Frau hat zu dem Dreiecksverhältnis immer geschwiegen - bis jetzt.

Liest man die Anklageschrift, ist der Fall relativ klar: Der Banker teilte mit seiner Exfrau nicht nur weiterhin ab und zu das Bett, sondern auch den Apple-Account. Er konnte daher mitlesen, wenn sein jüngerer Stiefbruder seiner Ex schrieb, sie solle schon mal "Bier einkühlen und Muschi anfeuchten", er komme gleich zu ihr.

Da "musste", meinen die Ankläger, bei Andreas S. ja der Eindruck entstehen, "dass seine Ex-Gattin, die er nach wie vor liebt, und sein Stiefbruder möglicherweise ein Verhältnis hatten". Also nutzte er einen gemeinsamen Männerabend, um seinen Stiefbruder, der ihn so schäbig hintergangen hatte, zu töten. Ein Mord aus Eifersucht. So weit der Vorwurf.

