Generalstaatsanwalt sucht dritten Mann im Chemnitzer Tötungsfall

Mehr als eine Woche nach der tödlichen Messerattacke in der ostdeutschen Stadt Chemnitz ist ein dritter Mann der Mittäterschaft dringend tatverdächtig. "Das Amtsgericht Chemnitz hat heute Vormittag diesen Haftbefehl erlassen", sagte der sächsische Generalstaatsanwalt Hans Strobl am Dienstag im sächsischen Landtag.

Das Amtsgericht habe eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann angeordnet. Der Gesuchte sei ein Asylbewerber aus dem Irak.

Nach der Tötung eines 35-Jährigen in Chemnitz war es dort in den vergangenen Tagen mehrfach zu Demonstrationen rechter Gruppierungen gekommen, es gab auch Angriffe auf Ausländer. Zwei Männer aus Syrien und dem Irak sitzen wegen des Tötungsdelikts bereits in Untersuchungshaft.