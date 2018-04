Geländewagen raste in Cottbus in Fußgängergruppe - Zwei Verletzte

Ein Geländewagen ist am Freitagabend in Cottbus aus bisher ungeklärter Ursache in eine auf einem Gehsteig befindliche Fußgängergruppe gefahren. Zwei Menschen wurden verletzt. Ein 31-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden, es bestand laut Polizei aber keine Lebensgefahr. Ein 21-Jähriger, der am Bein verletzt wurde, verweigerte die Behandlung. Nach dem Fahrer wird gefahndet.

Dieser war vom Tatort geflüchtet. Ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, konnte die Polizei am Samstag noch nicht sagen. "Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Ergreifen des Fahrers", hieß es. Die Ermittlungen ergaben, dass es im Vorfeld eine Auseinandersetzung gegeben haben soll. Der gesuchte 25-Jährige soll demnach unter dem Einfluss von Alkohol Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen skandiert haben.