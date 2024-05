Gebäude nach Großbrand in Wals-Siezenheim evakuiert

In der Tiefgarage unter dem Parkplatz zwischen dem Outlet Center und der Zentrale der Drogeriemarktkette dm in Wals-Siezenheim (Flachgau) ist am Donnerstag gegen 9.00 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden mehrere Gebäude geräumt und die Straßen in der Umgebung für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile unter Kontrolle bringen. Laut Rotem Kreuz wurden drei Personen leicht verletzt.

Der Alarm war über eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Die ersten Feuerwehrleute, die an Ort und Stelle eintrafen, lösten umgehend die höchste Alarmstufe - Alarmstufe 4 - aus, berichtete der Flachgauer Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Lugstein der APA. "Mehrere Atemschutztrupps stehen derzeit im Einsatz und stoßen zum Brandherd vor." Was das Feuer ausgelöst hat, war zunächst nicht bekannt. Insgesamt wurde ein halbes Dutzend Feuerwehren alarmiert. Auf der Webcam des Salzburger Flughafen waren zeitweise dunkle Rauchschwaden beim Outlet Center zu sehen.

Wie eine Sprecherin des Roten Kreuz Salzburg sagte, wurden zwei der drei leicht verletzten Personen ins Landeskrankenhaus gebracht, eine Person werde sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. In zumindest einem Fall lag der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vor.