Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat gemeinsame Termine mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Donnerstag in Berlin aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Gabriel könne nicht an einer Festveranstaltung zum deutsch-russischen Jugendaustauschjahr teilnehmen, erklärte das Auswärtige Amt. Auch die geplante anschließende Pressekonferenz mit Lawrow werde deshalb abgesagt.